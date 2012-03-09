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路透中文体育短讯 | 2012年 3月 9日 星期五 16:40 BJT

魔术队重现魔力击败公牛

本周稍早与夏洛特山猫队交锋中遭遇尴尬失利後，奥兰多魔术队周四以最好的方式为自己挽回了面子，以99-94力挫NBA最好球队之一--芝加哥公牛，终结後者的八连胜。魔术中锋霍华德上演29分、18个篮板抢眼表现，公牛阵中布泽尔拿下26分，罗斯仅进帐17分，22次投篮仅6次命中。路透

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