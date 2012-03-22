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路透中文体育短讯 | 2012年 3月 22日 星期四 18:07 BJT

公牛好战绩下拒绝自满

芝加哥公牛表现强势，NBA常规赛似乎可完美落幕，但其仍慎防自满，提防去年季後赛淘汰局面重演。公牛本赛季迄今没有连败，目前战绩为39胜10负，结束14年冠军荒的可能性增加。诺阿在公牛94-82胜多伦多猛龙前称：“现在我们一门心思准备马上要来临的比赛。”路透

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