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路透中文体育短讯 | 2012年 4月 13日 星期五 18:22 BJT

罗斯复出表现不力 公牛加时胜热火

芝加哥公牛队（45胜14负）距离NBA东部常规赛冠军又进了一步。虽然罗斯复出13投1中只得到生涯新低2分，迈阿密热火队（40胜17负）三巨头联手贡献71分，但沃特森在第四节结束前2.2秒投中扳平三分把比赛拖入加时赛，公牛12-2统治加时，最终主场96-86胜热火。路透

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