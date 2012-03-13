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路透中文体育短讯 | 2012年 3月 13日 星期二 18:09 BJT

尼克斯不敌公牛 遭遇六连败

“林来疯”的光辉在球迷心中渐行渐远。尼克斯周一104-99不敌NBA强队芝加哥公牛，遭遇六连败，东部排名跌出前八。林书豪本场比赛贡献15分、8次助攻，但是他对团队的影响力继续下滑。罗斯为公牛砍下32分，有7次助攻。路透

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