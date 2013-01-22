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路透中文体育短讯 | 2013年 1月 22日 星期二 14:35 BJT

低迷湖人83-95负公牛

当地时间周一洛杉矶湖人主场迎战芝加哥公牛，后者在头号射手洛尔·邓因伤缺阵的情况下仍以95-83取胜。科比22投仅7中只得16分，霍华德8分9个篮板，纳什、慈世平、克拉克、加索尔得分上双；公牛队科克·辛里奇砍下全场最高22分贡献7个篮板8次助攻。至此湖人本赛季战绩为17胜24负，公牛为24胜16负。路透
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