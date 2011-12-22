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路透中文体育短讯 | 2011年 12月 22日 星期四 10:45 BJT

公牛续约罗斯五年

芝加哥公牛队周三宣布，NBA最具价值球员（MVP）德里克·罗斯已同意与公牛延长五年合同。虽然公牛未透露合约数额，但当地媒体预计合约价值可达9,400万美元。上赛季场均斩获25分、助公牛自1998年以来首次闯入东部决赛後，罗斯获MVP殊荣，成NBA史上最年轻的MVP球员。路透

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