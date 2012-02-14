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路透中文体育短讯 | 2012年 2月 14日 星期二 18:28 BJT

罗斯因背部疼痛咨询专家

芝加哥公牛明星後卫德里克·罗斯将就其背部疼痛寻求专业医生的指导。周日在公牛队负于波士顿凯尔特人一役中，上赛季常规赛MVP罗斯连续第二场缺阵。他过去数周一直受到背部疼痛困扰，2月6日公牛队对阵新泽西网队时，罗斯因背部疼痛不得不在上半时离场。路透

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