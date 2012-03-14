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路透中文体育短讯 | 2012年 3月 14日 星期三 18:23 BJT

罗斯因批裁判遭罚2.5万美金

NBA官方周二宣布，芝加哥公牛球星德里克·罗斯由於在周一公牛胜尼克斯的比赛後批评裁判，遭NBA罚金2.5万美元。罗斯认为当场比赛自己多次尝试突破上篮都被犯规侵犯，当值裁判却没有吹罚，他在比赛开始没多久就表现出不满。赛後他说道：“我感到生气，因为整场比赛没有吹犯规。”路透

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