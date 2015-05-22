NBA东部决赛首战骑士97-89胜老鹰

莱斯特城与曼城哑火闷平
12月29日，英超第19轮莱斯特城在皇权球场主场 0-0闷平曼城。此役之后，莱斯特城与阿森纳同积39分，但以净胜球劣势暂居英超排行榜第二， 曼城则积36分暂居第三。路透
周三上演NBA季后赛东部决赛第一场，克利夫兰骑士队客场97-89胜亚特兰大老鹰队，在七战四胜系列赛中1-0暂时领先。双方在中场结束时战成51-51平手，然而下半场骑士队表现更佳，骑士球员詹姆斯全场共拿下31分8个篮板6次助攻，莫兹戈夫与汤姆森分别拿下两双，分别为为10分11个篮板和14分10个篮板。老鹰队大将卡罗尔负伤离场，伤势情况尚不明朗。第二场比赛周五仍在亚特兰大举行。路透
12月29日，英超第19轮莱斯特城在皇权球场主场 0-0闷平曼城。此役之后，莱斯特城与阿森纳同积39分，但以净胜球劣势暂居英超排行榜第二， 曼城则积36分暂居第三。路透
12月28日上演的英超第19轮联赛一场焦点战中，曼联主场0-0与切尔西握手言和，走出持续多时的败战阴霾。曼联主帅范加尔明确表态：“我不会下课，即便媒体希望如此，我也不会这么办，你们已经看到了，我的球员们在为我而战。”阿森纳2-0击败伯恩茅斯，登上英超领头羊位置。路透
12月27日的一场 NBA常规赛中，亚特兰大老鹰凭借前锋米尔萨普贡献22分，中锋霍福德得到19分，控球后卫蒂格贡献17分，主场117-98战胜纽约尼克斯，老鹰迎来了六连胜，尼克斯则遭遇三连败。路透