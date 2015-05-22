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路透中文体育短讯 | 2015年 5月 22日 星期五 14:38 BJT

NBA东部决赛首战骑士97-89胜老鹰

周三上演NBA季后赛东部决赛第一场，克利夫兰骑士队客场97-89胜亚特兰大老鹰队，在七战四胜系列赛中1-0暂时领先。双方在中场结束时战成51-51平手，然而下半场骑士队表现更佳，骑士球员詹姆斯全场共拿下31分8个篮板6次助攻，莫兹戈夫与汤姆森分别拿下两双，分别为为10分11个篮板和14分10个篮板。老鹰队大将卡罗尔负伤离场，伤势情况尚不明朗。第二场比赛周五仍在亚特兰大举行。路透

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