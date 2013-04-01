版本:
中国
路透中文体育短讯 | 2013年 4月 1日 星期一 14:34 BJT

尼克斯轻取凯尔特人

安东尼独得24分，率纽约尼克斯108-89击败波士顿凯尔特人，尼克斯并迎来本赛季该队最佳的八连胜。尼克斯在麦迪逊花园广场主场告捷，基本锁定季后赛东部二号种子席位。科普兰为尼克斯拿到22分，菲尔顿贡献18分。加内特再次缺阵，凯尔特人则吞下最近八战中的第六败。路透
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 路透中文体育短讯

热门文章

编辑推荐

文章推荐