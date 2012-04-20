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路透中文体育短讯 | 2012年 4月 20日 星期五 11:07 BJT

皮尔斯率凯尔特人力擒魔术

周三波士顿凯尔特人102-98战胜奥兰多魔术队，保罗·皮尔斯在比赛还剩7秒时跳投建功，使凯尔特人取得4分领先优势，他全场比赛贡献29分、并有14次助攻，弥补了全明空位隆多伤病缺阵的空白。此役令凯尔特人锁定大西洋区头名，东部排名第四。路透

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