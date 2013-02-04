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路透中文体育短讯 | 2013年 2月 4日 星期一 11:28 BJT

凯尔特人险胜快船--NBA

周日波士顿凯尔特人在末节一度领先15分的情况下遭遇洛杉矶快船疯狂反扑，最终106-104惊险保住胜果，自当家球星隆多因伤缺阵后绿军全取四连胜。保罗·皮尔斯22分5个篮板，加内特12分5个篮板；快船阵营替补上场的克劳福德投入压哨三分，全场贡献23分6次助攻，布雷德隆23分7个篮板10次助攻，格里芬20分11个篮板5次助攻。路透

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