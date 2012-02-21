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路透中文体育短讯 | 2012年 2月 21日 星期二 12:38 BJT

郎多拿球砸裁判遭禁赛两场

NBA联盟周一宣布，由於波士顿卡尔特人控卫郎多向一名裁判扔球砸中其胸口，将对他进行禁赛两场的处罚。周日在凯尔特人81-96负底特律活塞的比赛进行到第三节时，郎多不满裁判未对对方球员吹罚，于是把篮球砸向裁判，结果领到两次技术犯规，直接被驱逐出场。路透

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