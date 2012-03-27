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路透中文体育短讯 | 2012年 3月 27日 星期二 12:30 BJT

掘金108-91胜公牛

丹佛掘金队周一与芝加哥公牛狭路相逢，掘金表现出色，最终客场以108-91胜出。泰·劳森为掘金砍下27分，得到9个篮板，阿隆·阿弗拉罗贡献22分。第三节掘金发威，当节以27-16的得分比例建立较大领先优势，公牛则显得火力不足，罗斯继续缺阵。路透

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