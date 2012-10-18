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路透中文体育短讯 | 2012年 10月 18日 星期四 10:52 BJT

NBA总裁：中国球员向林书豪学习

NBA总裁斯特恩(David Stern)在接受中国日报采访时表示，林书豪将为中国篮球界带来“深远的”影响，并激励下一代中国球员来实现他们的NBA梦。斯特恩还透露了今後15年NBA在中国市场的发展方向。他表示姚明不是最後一位伟大的中国篮球运动员，他只是第一位。路透

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