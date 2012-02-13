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路透中文体育短讯 | 2012年 2月 13日 星期一 18:36 BJT

76人99-84轻松胜骑士

周六费城76人凭借平衡的活力，99-84轻松击败克里夫兰骑士。76人中有六名球员得分在两位数，其中霍勒迪以20分排名全队最高，替补出场的威廉姆斯与赛迪斯·杨分别贡献19分与16分，七六人终结本赛季开赛以来首个两连败。路透

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