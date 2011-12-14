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路透中文体育短讯 | 2011年 12月 14日 星期三 17:21 BJT

快船签下比卢普斯

洛杉矶快船周一宣布签下老牌後卫比卢普斯。近来有报导称，快船对新奥尔良黄蜂王牌後卫保罗感兴趣，但未能签约。35岁的五次全明星球员比卢普斯上周被纽约尼克斯裁掉，他之前表示只愿加盟争冠球队。据报快船为比卢普斯本赛季开出的薪水为逾1,200万美元。路透

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