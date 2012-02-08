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路透中文体育短讯 | 2012年 2月 8日 星期三 18:57 BJT

比卢普斯负伤 缺席余下赛季

洛杉矶快船遭沉重打击，快船周二宣布，首发後卫比卢普斯（左）因左跟腱受伤，将缺阵NBA本赛季余下全部比赛。他亦无缘今年伦敦奥运会。比卢普斯周一在快船胜奥兰多魔术一战的第四节中三分球未投中转向後受伤。快船是在去年12月份交易得保罗前签下比卢普斯。路透

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