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路透中文体育短讯 | 2012年 12月 28日 星期五 15:31 BJT

快船106-77凯尔特人 获15连胜

当地时间周四洛杉矶快船106-77大胜波士顿凯尔特人，收获15连胜排西部第一。保罗8分11次助攻，格里芬15分8个篮板，巴特勒14分，此外快船替补发挥出色，巴恩斯贡献全场最高21分，克劳福德17分；而凯尔特人阵营加内特获16分4个篮板。路透

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