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路透中文体育短讯 | 2011年 12月 30日 星期五 11:59 BJT

马刺115-90大胜快船

圣安东尼奥马刺队连胜开季，周三以115-90胜洛杉矶快船队，取得两连胜。之前快船在交易中得控球後卫保罗，并签下比卢普斯与巴特勒等，周日赛季首战力擒勇士队後，众人纷议快船今後只会更加强大。不过周三马刺将此想法打回现实，吉诺比利得到全队最高24分，德胡安·布莱尔也有20分。路透

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