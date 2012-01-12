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路透中文体育短讯 | 2012年 1月 12日 星期四 18:35 BJT

快船加时赛灭热火

克里斯·保罗和洛杉矶快船周三挺过了本赛季最大考验，经过加时赛以95-89险胜迈阿密热火，证明快船可以与NBA最强大的球队正面过招。保罗全场贡献27分和11次助攻，抢走了勒布朗·詹姆斯与德维恩·韦德的风头，率快船经加时赛取胜，热火两天遭遇两场加时赛失利。路透

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