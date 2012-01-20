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路透中文体育短讯 | 2012年 1月 20日 星期五 11:30 BJT

比卢普斯最後一秒绝杀 快船险胜小牛

无愧于“关键一投”先生外号，比卢普斯周三在NBA一役终场前1秒内命中三分完成绝杀，帮助洛杉矶快船主场91-89胜达拉斯小牛。当场比赛最後一分钟颇为疯狂，先是特里两个三分球让落後五分的小牛反超1分，但比卢普斯最後一秒的三分球助快船惊险取胜，在保罗受伤缺阵的情况下走出险境。路透

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