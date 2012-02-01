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路透中文体育短讯 | 2012年 2月 1日 星期三 11:44 BJT

快船终结雷霆四连胜

布雷克·格里芬大力灌篮，助洛杉矶快船周一主场112-100胜俄克拉荷马城雷霆。当场比赛第三节开始不久，格里芬接过保罗传球，越过毫无防备的帕金斯，然後右手大力灌篮。快船将比分优势拉至21分，最终终止雷霆四连胜。此外，保罗一人为快船贡献26分和14次助攻。路透

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