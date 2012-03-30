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路透中文体育短讯 | 2012年 3月 30日 星期五 11:56 BJT

格里芬率快船三连胜

周三洛杉矶快船主场103-86完胜菲尼克斯太阳，格里芬第三节末上演一次精彩的打三分表现，尽管受对手的身体干扰依然命中，随後罚球得分，助快船领先10分进入第四节，之後快船一路领先锁定三连胜。格里芬全场得27分，14个篮板与5次助攻，他的一系列大力灌篮则出尽风头。路透

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