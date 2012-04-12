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路透中文体育短讯 | 2012年 4月 12日 星期四 12:21 BJT

保罗率快船力克雷霆

周三NBA常规赛一役中，洛杉矶快船队100-98胜西区领头羊俄克拉荷马雷霆队，保罗全场狂砍31分，其中上半时就占24分。当双方比分98-98僵局时，保罗在比赛还剩8秒时，保罗大力带球上篮，将比分赶超，凯文·杜兰特压哨三分球失手，最终快船以两分优势取胜。路透

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