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路透中文体育短讯 | 2012年 4月 18日 星期三 11:55 BJT

雷霆哑火 快船晋级季後赛

洛杉矶快船周一主场92-77力克俄克拉荷马雷霆，六年来首次获季後赛席位，雷霆则被迫让出西部头名位置。快船本场比赛球员得分比较均衡，尼克·杨居首，拿到19分，布雷克·格里芬得到17分和11个篮板。凯文·杜兰特为雷霆拿到全场最高的24分。路透

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