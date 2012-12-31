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路透中文体育短讯 | 2012年 12月 31日 星期一 14:13 BJT

快船胜爵士迎17连胜

洛杉矶快船周日107-96击败犹他爵士，迎来队史最佳的17连胜，这也是波士顿凯尔特人2008年创造19连胜以来NBA赛场最好的连胜战绩。卡龙·巴特勒三分线外六次出手全部命中，全场为快船贡献29分，替补出场的克劳福德贡献19分，其中第四节独得11分。爵士方面杰弗逊拿到30分和8篮板。路透

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