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路透中文体育短讯 | 2013年 3月 8日 星期五 15:33 BJT

掘金107-92击败快船

泰-劳森周四贡献21分和11次助攻，加里纳利砍下20分，一同率丹佛掘金107-92击败洛杉矶快船，迎来七连胜。法里埃德为掘金拿到11分和10个篮板。掘金主场已是12连胜，战绩提高至五成胜率以上19场比赛。西部排名第三的快船目前领先掘金两场半胜差。路透
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