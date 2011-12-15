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路透中文体育短讯 | 2011年 12月 15日 星期四 16:48 BJT

明星後卫保罗加盟快船

洛杉矶快船周三从新奥尔良黄蜂如愿得到控球後卫保罗，对这名全明星球员长达一周的争抢随之画上句号。快船得到保罗与2015年两个第二轮选秀权，黄蜂得到後卫戈登，前锋阿米努，中锋卡曼与一个2012年首轮选秀权。接管黄蜂的NBA联盟上周否决保罗加盟洛杉矶湖人的交易，引发争议。路透

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