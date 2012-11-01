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路透中文体育短讯 | 2012年 11月 1日 星期四 11:57 BJT

库里续约金州勇士

NBA球队金州勇士周三宣布与该队得分後卫斯蒂芬·库里(Stephen Curry)达成续约。勇士未公布合约细节，但当地媒体称合约为期4年，价值4400万美元。现年24岁的库里於2009年通过选秀加入勇士，三年中场均贡献17.5分和5.8次助攻。路透

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