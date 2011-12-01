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路透中文体育短讯 | 2011年 12月 1日 星期四 11:32 BJT

NBA联盟逐渐恢复生机

在新赛季下月开启预期下，NBA周三逐渐恢复生机，联盟正式允许球员经纪人与球队官员开始讨论自由球员市场问题。联盟并称球队可以在12月9日训练营拟定开放日前提前向球员开放训练设施。NBA发言人弗兰克表示欢迎球员回归，自愿进行体能训练等活动。路透

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