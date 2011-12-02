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路透中文体育短讯 | 2011年 12月 2日 星期五 10:39 BJT

安东尼第一个到尼克斯训练场

NBA允许俱乐部在新劳资协议完成修订前向球员开放训练设施後，周四卡梅隆·安东尼成为纽约尼克斯第一名出现在训练场上的球员。这位尼克斯队前锋对记者表示："感觉挺好的，今天早上醒来，知道自己可以开车过来，有一个地方，有一个家，可以进行训练。"路透

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