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路透中文体育短讯 | 2011年 12月 9日 星期五 17:22 BJT

NBA劳资双方批准新协议

NBA球员与老板们周四批准一项集体妥协协议，为持续了五个月的停摆正式画上句号，确保本赛季于圣诞节当天开启。劳资双方双双投票赞成这项10年期协议。新赛季12月25日揭幕，当天比赛五场。自由球员市场与训练营将於周五开放。路透

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