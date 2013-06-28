安东尼·本内特成NBA状元秀

周四举行的NBA2013年度选秀中，克利夫兰骑士状元签意外选中加拿大人安东尼·本内特。身高2.03米的本内特是一名技术全面的前锋选手，毕业于内华达大学，此前多数分析人士预测其顺位将是第5-10位，而状元会是艾利克斯·莱恩(Alex Len)或纳伦斯·诺埃尔(Nerlens Noel)中的一人。最终莱恩第5顺位被太阳选中，诺埃尔第6顺位被新奥尔良鹈鹕选走。路透