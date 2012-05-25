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路透中文体育短讯 | 2012年 5月 25日 星期五 08:58 BJT

NBA公布全明星阵容

MVP得主詹姆斯与得分王杜兰特领衔NBA周四宣布的全明星阵容。全明星第一阵容中还包括奥兰多魔术中锋霍华德、洛杉矶湖人的科比和洛杉矶快船的保罗。迈阿密热火大将詹姆斯已是连续第五年入围全明星阵容一队，俄克拉荷马雷霆主将杜兰特则是第三次跻身全明星阵容一队。路透

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