姚明、奥尼尔入围NBA名人堂

路透4月4日 - 姚明、奥尼尔和艾弗森等篮球明星领衔周一宣布的2016年NBA名人堂入围名单。

身高7英尺1英寸的“灌篮机器”奥尼尔曾15次入围NBA全明星名单，三次赢得总决赛MVP，四次赢得NBA总冠军，2000年也曾当选常规赛MVP。他也是较早取得跨界成功的球员之一，经常在电影中扮演角色。

2002年以状元秀身份加盟休斯顿火箭的姚明是一名身高7英尺6英寸的中锋，他凭借出色的数据，成为入围NBA名人堂的较早一批国际球员之一。

姚明因脚部伤势早早退役，不过他在NBA八个赛季场均拿到19分、9.2篮板和1.9次盖帽数据，但他最后两个赛季总共只打了五场比赛。

身高仅六英尺的控卫艾弗森NBA生涯场均贡献26.7分，这位1996年状元秀曾11次入围NBA全明星名单，他曾荣膺年度新秀，四次得到赛季得分王殊荣，2001年荣膺常规赛MVP，他曾带领费城七六人打入总决赛，不过在总决赛中输给奥尼尔领军的洛杉矶湖人。（完）