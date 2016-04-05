姚明、奥尼尔入围NBA名人堂

里约奥运：加拿大选手德格拉斯有望接班博尔特 成为新一代“跑神”
路透里约热内卢8月18日 - 牙买加短跑运动员博尔特在赛场上所向披靡，而加拿大选手德格拉斯(Andre De Grasse)或许最有希望成为他的接班人。
路透4月4日 - 姚明、奥尼尔和艾弗森等篮球明星领衔周一宣布的2016年NBA名人堂入围名单。
身高7英尺1英寸的“灌篮机器”奥尼尔曾15次入围NBA全明星名单，三次赢得总决赛MVP，四次赢得NBA总冠军，2000年也曾当选常规赛MVP。他也是较早取得跨界成功的球员之一，经常在电影中扮演角色。
2002年以状元秀身份加盟休斯顿火箭的姚明是一名身高7英尺6英寸的中锋，他凭借出色的数据，成为入围NBA名人堂的较早一批国际球员之一。
姚明因脚部伤势早早退役，不过他在NBA八个赛季场均拿到19分、9.2篮板和1.9次盖帽数据，但他最后两个赛季总共只打了五场比赛。
身高仅六英尺的控卫艾弗森NBA生涯场均贡献26.7分，这位1996年状元秀曾11次入围NBA全明星名单，他曾荣膺年度新秀，四次得到赛季得分王殊荣，2001年荣膺常规赛MVP，他曾带领费城七六人打入总决赛，不过在总决赛中输给奥尼尔领军的洛杉矶湖人。（完）
编译：王燕焜 发稿：王琛
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