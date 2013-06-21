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路透中文体育短讯 | 2013年 6月 21日 星期五 15:08 BJT

抢七笑到最后 热火卫冕总冠军

周四NBA总决赛迈阿密热火成功拿下生死大战，95-88胜圣安东尼奥马刺，连续第二年加冕NBA总冠军。勒布朗·詹姆斯23投12中拿下全场最高37分，其中三分球10投5中，并贡献12个篮板，当选总决赛MVP。在总决赛系列赛中，马刺3-2率先拿下赛点，但最终遗憾与冠军奖杯失之交臂。路透

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