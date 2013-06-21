抢七笑到最后 热火卫冕总冠军

路透迈阿密6月20日 - 周四NBA总决赛迈阿密热火成功拿下生死大战，95-88胜圣安东尼奥马刺，连续第二年加冕NBA总冠军。

勒布朗·詹姆斯23投12中拿下全场最高37分，其中三分球10投5中，并贡献12个篮板，当选总决赛最有价值球员(MVP)。韦德拿下23分。此次夺冠是热火历史上第三个总冠军，也是詹姆斯得到的第二枚总冠军戒指。

“能在我们自己的主场夺冠，是最棒的，”詹姆斯在场边接受采访时表示。

“我不会去担心别人怎么说我。我是来自俄亥俄州阿克伦(Akron)的勒布朗·詹姆斯，那是一个中部小城市，我甚至似乎不应该站在这里，我已经觉得自己很幸运了。”

在总决赛系列赛中，马刺3-2率先拿下赛点，周二的第六场比赛中仅差几秒便能将他们的第五个总冠军收入囊中，但在最后5秒时雷·阿伦三分命中追平，马刺在加时赛中遭逆转，与总冠军奖杯失之交臂。

“输球令人惋惜，但我们的确是输给了一支更棒的队伍，”马刺老帅波波维奇称，“只要你尽了最大的努力，就能接受(失败)。我想我们已经尽了最大的努力。”(完)

编译：辛毅 发稿：王燕焜

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