勇士4-2力压骑士 时隔40年重夺NBA总冠军

里约奥运：加拿大选手德格拉斯有望接班博尔特 成为新一代“跑神”
路透里约热内卢8月18日 - 牙买加短跑运动员博尔特在赛场上所向披靡，而加拿大选手德格拉斯(Andre De Grasse)或许最有希望成为他的接班人。
路透克利夫兰6月16日（记者 Frank Pingue） - 金州勇士周二105-97击败詹姆斯领军的克利夫兰骑士，时隔40年再度赢得NBA总冠军。
金州勇士在七战四胜制总决赛中4-2击败骑士而封王。金州勇士在常规赛战绩也是名列各队之首，以头号种子身份晋级季后赛。
常规赛最有价值球员(MVP)库里和伊戈达拉周二成为勇士获胜的大功臣，分别贡献25分。
詹姆斯再次成为伤兵满营的骑士队中的头号射手，砍下全场最高的32分，但未能力挽狂澜。
勇士成为继1991年的芝加哥公牛队之后又一支全队毫无总决赛经验而封王的球队。（完）
编译：王燕焜 发稿：王凤昌
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