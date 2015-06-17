勇士4-2力压骑士 时隔40年重夺NBA总冠军

路透克利夫兰6月16日（记者 Frank Pingue） - 金州勇士周二105-97击败詹姆斯领军的克利夫兰骑士，时隔40年再度赢得NBA总冠军。

金州勇士在七战四胜制总决赛中4-2击败骑士而封王。金州勇士在常规赛战绩也是名列各队之首，以头号种子身份晋级季后赛。

常规赛最有价值球员(MVP)库里和伊戈达拉周二成为勇士获胜的大功臣，分别贡献25分。

詹姆斯再次成为伤兵满营的骑士队中的头号射手，砍下全场最高的32分，但未能力挽狂澜。

勇士成为继1991年的芝加哥公牛队之后又一支全队毫无总决赛经验而封王的球队。(完)