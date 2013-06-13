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路透中文体育短讯 | 2013年 6月 13日 星期四 12:59 BJT

帕克轻伤 NBA总决赛第四战存疑

NBA总决赛第四场周四将在马刺主场打响，而马刺核心控卫托尼·帕克大腿肌肉轻微拉伤，能否上场尚无定论。周二马刺主场113-77大胜迈阿密热火，总比分2-1领先。本赛季季后赛法国人场均得分21.3分为全队最高，并平均每场贡献7.1次助攻。帕克周三接受了核磁共振检查，被鉴定为右腿1级拉伤，情况较为乐观。路透
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