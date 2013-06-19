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路透中文体育短讯 | 2013年 6月 19日 星期三 14:12 BJT

热火加时103-100马刺 总决赛拖进生死战

周三NBA总决赛第六场迈阿密热火主场103-100奇迹逆转圣安东尼奥马刺，总比分3-3追平。热火第三节一度落后13分，第四节还剩5秒时热火3分落后，詹姆斯三分不中被波什抢下篮板，随后雷阿伦三分命中双方95-95平比赛带入加时，热火在加时取得胜利。周四的比赛将进入第七场生死大战，届时还将是热火主场。路透

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