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路透中文体育短讯 | 2013年 6月 7日 星期五 14:22 BJT

NBA总决赛首战 马刺92-88热火

周四进行的NBA总决赛首战中，迈阿密热火主场88-92负于圣安东尼奥马刺，暂时0-1落后。第三节过后热火领先马刺3分，而马刺在帕克的带领下第四节打出23-16，帕克并在最后5.2秒打入两分球为西部冠军锁定胜局。詹姆斯全场仅拿到18分，创下本次季后赛个人新低。韦德称热火输在第四节体力不支，此前热火在东部决赛中与步行者打满7场。路透
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