版本:
中国
路透中文体育短讯 | 2013年 6月 17日 星期一 11:40 BJT

马刺114-104胜热火夺总决赛赛点

周日NBA总决赛第五场圣安东尼奥马刺114-104胜迈阿密热火，系列赛3-2领先抢下赛点。马刺先发五人得分全部上双，帕克带伤拿下26分，吉诺比利24分10次助攻，丹尼·格林24分，邓肯17分12个篮板，莱昂纳德16分8个篮板；热火阵营詹姆斯25分8次助攻，韦德25分10次助攻，波什16分，雷·阿伦替补上场拿下21分。周四的第六场将回到迈阿密主场。路透
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 路透中文体育短讯

热门文章

编辑推荐

文章推荐