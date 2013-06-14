版本:
中国
路透中文体育短讯 | 2013年 6月 14日 星期五 12:08 BJT

热火109-93屠马刺 NBA总决赛扳成2-2平

周四进行的NBA总决赛第四场，迈阿密热火客场109-93大胜圣安东尼奥马刺，将七战四胜制系列赛比分追平至2-2。热火“三巨头”全场合砍85分，詹姆斯25投15中拿下全场最高33分以及11个篮板，韦德32分6个篮板6次抢断，波什20分13个篮板，马刺阵营邓肯拿到全队最高的20分，帕克带伤上阵拿下15分9次助攻。第五场比赛周日在马刺主场进行。路透

更多 路透中文体育短讯

热门文章

编辑推荐

文章推荐