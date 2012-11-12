“禅师”有望三度接掌湖人帅印

湖人前主帅、“禅师”菲尔·杰克逊有望第三次接过洛杉矶湖人队帅印。湖人确认，67岁的杰克逊周六与湖人官员讨论了接掌湖人主帅的可能性。湖人周五解雇前主帅布朗，主帅一职暂时空缺。丹东尼、麦克米兰和邓利维等人也被视为湖人主帅候选人。看起来每年周转于客场的长期旅行是杰克逊最介意的事情。路透