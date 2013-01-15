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路透中文体育短讯 | 2013年 1月 15日 星期二 14:03 BJT

吉诺比利将休战10-14天

圣安东尼奥马刺周一表示，后卫马努·吉诺比利由于在周日马刺与森林狼的比赛中左腿肌肉拉伤，将休战10-14天。35岁的吉诺比利本赛季伤势不断，但仍场均贡献12.9分4.6次助攻。马刺在周日的比赛中106-88大胜森林狼。路透

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