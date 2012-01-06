版本:
中国
路透中文体育短讯 | 2012年 1月 6日 星期五 17:27 BJT

热火三个加时擒老鹰

周四在韦德与詹姆斯缺阵的的情况下，迈阿密热火苦战三个加时赛，以116-109力擒亚特兰大老鹰，为本赛季迄今唯一一次失利成功复仇。波什为热火贡献33分。韦德因左脚负伤连续缺席第二场比赛，而詹姆斯因左脚踝伤势而缺席。老鹰周一曾100-92胜热火。路透

更多 路透中文体育短讯

热门文章

编辑推荐

文章推荐