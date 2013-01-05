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路透中文体育短讯 | 2013年 1月 5日 星期六 12:07 BJT

活塞85-84险胜老鹰

当地时间周五底特律活塞85-84惊险击败亚特兰大老鹰，后者20胜10负继续排在东部第三位。奥斯汀达耶贡献20分，贾森取得10个篮板，维尔5次助攻，老鹰阵营史密斯获得20分，霍福德独得15个篮板，蒂格贡献9次助攻；在其他赛场上俄克拉荷马雷霆主场109-85大胜费城76人，布鲁克林篮网115-113加时胜华盛顿奇才。路透

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