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路透中文体育短讯 | 2013年 4月 3日 星期三 14:46 BJT

安东尼狂砍50分 尼克斯再胜热火

安东尼周二交出50分的精彩表现，率纽约尼克斯102-90击败卫冕冠军迈阿密热火，近期连胜纪录增至九场。已经锁定季后赛席位的热火此役缺少了詹姆斯、韦德和查莫斯。尼克斯本赛季常规赛与热火四度交锋三次告捷。安东尼此役26投18中，在终场前16.9秒完成50分表现。路透
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